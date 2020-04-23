شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يواصل حصد أرواح الإيرانيين و5690 في طهران والان نبدء بالتفاصيل

قالت المعارضة الإيرانية، أمس، إن تفشي فيروس كورونا في إيران يزداد ويتسع مع تقاعس نظام الملالي في مواجهة الوباء، وأعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ليل الثلاثاء، أن عدد ضحايا كارثة كورونا في 294 مدينة في إيران تجاوز 33400 شخص. ليصل عدد الضحايا في طهران وحدها إلى 5690، أي أكثر مما يعلنه النظام للوفيات في كل أنحاء إيران

وأشارت المعارضة إلى أن نظام الملالي لا يقبل الكشف عن إحصائيات المحافظات بشكل منفصل، وذلك لغرض إخفاء الإحصائيات الحقيقية للضحايا، الأمر الذي أثار حفيظة مجلس مدينة طهران؛ حيث قالت ناهيد خداكرمي عضو المجلس: «ازدادت كثافة حركة المرور بشكل كبير وقد نواجه ذروة كورونا مرة أخرى في الأسبوع الأول من مايو بسبب كثرة حركة المواطنين، مؤكدة على أن يتم إعلان إحصاءات طهران كعاصمة بشكل منفصل. نحتاج إلى معرفة إحصائيات الحالات الجديدة والوفيات وحتى الحالات الحرجة.. ما هي أولوية إدارة المدينة للتخطيط للأسبوع المقبل أو الشهر المقبل، وأين ينبغي أن تركز أكثر، فإنها بحاجة إلى معرفة الفيروس في طهران بشكل أفضل.

وقال نائب وزير الصحة قال حريرجي: «في جميع أنحاء العالم، حتى البلدان التي يبدو أنها نظيفة، هناك احتمال ظهور ذورة ثانية أو ثالثة أو أكثر، ليس الأمر أنه إذا كان لدينا تفشٍّ شديد في قم وكيلان والآن تراجع الوضع، فإن ملف المرض قد تم غلقه.

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وفي محافظة مازنداران، حيث كانت هناك ذروة المرض في مرحلة ما، دخلنا مرحلة إدارة المرض، ولكن لا ينبغي لنا أن نكون مرتاحي البال».

وقال حريرجي، ليل أمس، في حوار مع تليفزيون النظام: «إن سلوك فيروس كورونا غير واضح ولا يمكن تحديد تاريخ للتحكم فيه أو إنهائه. لا يوجد ضمان بأن فيروس كورونا سيستمر في التراجع، لا يمكننا ولا أي دولة أخرى بإمكانها أن تعلن أنها قد سيطرت على المرض وانتشار كورونا».

وقال سليمان بور النائب السياسي والأمني لمحافظة قم: «شهدت أسرة مستشفيات قم مؤخرًا زيادة تقريبية في الإصابات بكورونا، وفي حالة الإهمال، قد تبدأ الموجة الثانية من المرض في قم».