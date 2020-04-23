شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يواصل حصد أرواح الإيرانيين و5690 في طهران والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت المعارضة إلى أن نظام الملالي لا يقبل الكشف عن إحصائيات المحافظات بشكل منفصل، وذلك لغرض إخفاء الإحصائيات الحقيقية للضحايا، الأمر الذي أثار حفيظة مجلس مدينة طهران؛ حيث قالت ناهيد خداكرمي عضو المجلس: «ازدادت كثافة حركة المرور بشكل كبير وقد نواجه ذروة كورونا مرة أخرى في الأسبوع الأول من مايو بسبب كثرة حركة المواطنين، مؤكدة على أن يتم إعلان إحصاءات طهران كعاصمة بشكل منفصل. نحتاج إلى معرفة إحصائيات الحالات الجديدة والوفيات وحتى الحالات الحرجة.. ما هي أولوية إدارة المدينة للتخطيط للأسبوع المقبل أو الشهر المقبل، وأين ينبغي أن تركز أكثر، فإنها بحاجة إلى معرفة الفيروس في طهران بشكل أفضل.
وقال نائب وزير الصحة قال حريرجي: «في جميع أنحاء العالم، حتى البلدان التي يبدو أنها نظيفة، هناك احتمال ظهور ذورة ثانية أو ثالثة أو أكثر، ليس الأمر أنه إذا كان لدينا تفشٍّ شديد في قم وكيلان والآن تراجع الوضع، فإن ملف المرض قد تم غلقه.
وفي محافظة مازنداران، حيث كانت هناك ذروة المرض في مرحلة ما، دخلنا مرحلة إدارة المرض، ولكن لا ينبغي لنا أن نكون مرتاحي البال».
وقال حريرجي، ليل أمس، في حوار مع تليفزيون النظام: «إن سلوك فيروس كورونا غير واضح ولا يمكن تحديد تاريخ للتحكم فيه أو إنهائه. لا يوجد ضمان بأن فيروس كورونا سيستمر في التراجع، لا يمكننا ولا أي دولة أخرى بإمكانها أن تعلن أنها قد سيطرت على المرض وانتشار كورونا».
وقال سليمان بور النائب السياسي والأمني لمحافظة قم: «شهدت أسرة مستشفيات قم مؤخرًا زيادة تقريبية في الإصابات بكورونا، وفي حالة الإهمال، قد تبدأ الموجة الثانية من المرض في قم».
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يواصل حصد أرواح الإيرانيين و5690 في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.