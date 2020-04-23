شكرا لقرائتكم خبر عن برلين تدرس منح ألف يورو لـ«أبطال كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم ولاية برلين الألمانية منح مكافأة مالية بقيمة 1000 يورو لكل فرد من أسهم بجهود خاصة في أزمة كورونا.

جاء ذلك وفقا لما أكدته مصادر في حكومة الولاية لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، وأوضحت هذه المصادر أن المكافأة سيتم منحها بالدرجة الأولى للعاملين أصحاب الأداء الاستثنائي الذين تعرضوا في كثير من الحالات لمخاطر صحية.

وحسب إذاعة (آر بي بي)، فإن من بين المستفيدين بهذه المكافأة أطباء وممرضي بالمستشفيات المملوكة للولاية فيفانتس وشاريتيه، بالإضافة إلى أفراد شرطة وإطفاء ومسعفين وموظفي مكاتب صحية ومدرسات رياض أطفال وموظفين في مراكز توظيف.

وعلمت (د.ب.أ) أيضا أن هذا الاقتراح لا يمثل الكلمة الأخيرة وأنه سيكون هناك مزيد من النقاشات، كما علمت أنه لم يتم إقرار شيء بعد.