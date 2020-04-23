فلسطين.. ارتفاع إصابات كورونا بين الجالية بالعالم لـ 1022إصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن عدد الإصابات بين أبناء الجالية الفلسطينية في دول العالم بلغ 1022 إصابة، فيما تم تسجيل 44 حالة وفاة.



وأضافت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس " ، اليوم أنه تم رصد 11 إصابة جديدة في صفوف أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 621 إصابة.

وأوضحت أن السفارات والبعثات الفلسطينية في عدد من الدول، تتابع من خلال لجان الطوارئ التي تم تشكيلها، أوضاع الجالية الفلسطينية والطلبة وتقدم لهم التدخلات والمساعدات السريعة، وتتواصل معهم باستمرار للاطمئنان على صحتهم.