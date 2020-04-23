ترامب: إذا اقتربت زوارق إيرانية من سفننا "سننسفها نسفا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

قال الرئيس دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية "ستنسف" أي زوارق حربية إيرانية تقترب "بقوة" من السفن الأمريكية.



جاء ذلك بعدما اقتربت 11 سفينة من القوة القتالية الإيرانية الخاصة، من سفن أمريكية بالخليج.

وأضاف ترامب: "لن نقبل بهذا. إذا فعلوا هذا.. إذا عرضوا سفننا للخطر وعرضوا طواقمنا وبحارتنا البواسل للخطر.. فلن أسمح بذلك، وسننسفهم نسفا".

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وتابع: "هذا تهديد. عندما يقتربون هكذا من سفننا وهم مسلحون ويضعون أسلحة لا يستهان بها على تلك السفن، فسننسفهم نسفا".

وسئل عن القمر الصناعي العسكري الذي أطلقته إيران يوم الأربعاء فقال "نتابع عن كثب".

وقال الجيش الأمريكي، الأسبوع الماضي، إن 11 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني، اقتربت "لمسافة خطيرة" من سفن عسكرية أمريكية في الخليج، واصفا الخطوة بأنها "خطيرة واستفزازية".

وأوضح الجيش في بيان أن "السفن الإيرانية اقتربت من 6 سفن عسكرية أمريكية كانت تقوم بعمليات مع طائرات هليكوبتر للجيش في المياه الدولية".

وأضاف أن "السفن الإيرانية اقتربت في لحظة ما لمسافة 10 ياردات من السفينة ماوي التابعة لخفر السواحل الأمريكي".