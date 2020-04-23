الرئيس التونسى يبحث علاقات التعاون من نظيره البرتغالى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، فى مكالمة هاتفية اليوم، مع نظيره البرتغالى مارسيلو ريبيلو دي سوزا العلاقات بين البلدين وسُبل تعزيزها، إضافة إلى سُبل معالجة القضايا العالمية بشكل مختلف وبمقاربة جديدة.

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كما ناقش الطرفان وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، نشرته وكالة الأنباء التونسية، الإجراءات التي تتخذها الدولتان من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وصادق الرئيس التونسى قيس سعيَد، على قانون يفوض رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 .

و يهدف هذا القانون وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إلى تمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.