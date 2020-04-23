فرنسا: تسجيل 544 وفاة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

أعلن المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون، تسجيل 544 وفاة جديدة بفيروس كورونا لتتجاوز حصيلة الوفيات بالوباء في البلاد 21340 حالة، وسط تراجع في عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة.



كما أعلن سالومون، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، تسجيل ما مجموعه 13236 وفاة في المستشفيات الفرنسية، أي أكثر بـ336 من حصيلة اليوم السابق، و8104 وفيات في دور رعاية المسنين وغيرها من مراكز الرعاية الاجتماعية، أي أكثر بـ208 من حصيلة اليوم السابق.

وقال إن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بلغ 5218 شخصا، أي أقل بنحو ألفين مما كان مسجلا قبل أسبوعين.