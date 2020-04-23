- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة عنصر تابع لـ«القاعدة» ف سجون هيئة تحرير الشام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
توفي شاب من أبناء بلدة سرمين السورية، اليوم الأربعاء، في سجون هيئة تحرير الشام، حيث أفادت مصادر المرصد السوري بأن الشاب كان عنصرًا سابقًا في لواء داوود المبايع لتنظيم القاعدة، وأنه قتل تحت التعذيب، فيما لا يزال سبب وفاته غامضا حتى الآن. وكانت "تحرير الشام" أعدمت، في 19 أبريل، شابا من أبناء دارة عزة في ريف حلب الشمالي الغربي، بتهم مختلفة منها الكفر وسب الذات الإلهية، وعلاقات غير شرعية مع نساء وتعاطي المخدرات ومحاولته الرجوع إلى مناطق النظام فضلا عن موالاته له.
في حين نفت مصادر محلية للمرصد السوري ارتباط الشاب بالنظام وتأييده له، فيما أكدت المصادر بأن هاتفه المحمول كان مليئا بما يعتبرونه كفرًا وشتم زعيم هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني".
وطالبت "تحرير الشام" ذوي الشاب بمبلغ وقدره 30 ألف دولار أمريكي، دون أن تلقى إجابة من أحد.
وكانت "تحرير الشام" اعتقلت الشاب في معبر باب الهوى شمال إدلب، بعد تفتيش هاتفه المحمول أثناء قدومه من تركيا بعد أن رحلته السلطات التركية قبل عدة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة عنصر تابع لـ«القاعدة» ف سجون هيئة تحرير الشام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.