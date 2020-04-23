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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يعلق الهجرة إلى أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أمرا تنفيذيا يعلق مؤقتا الهجرة إلى الولايات المتحدة خلال تفشي فيروس كورونا.
وقال ترامب في إيجاز صحفي يومي عن فيروس كورونا، إنه وقع مرسوما علق بموجبه لمدة 60 يوما إصدار تصاريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
وأضاف: "هذا سيضمن أن يكون الأمريكيون العاطلون من كل الخلفيات هم أول من يحصل على فرص عمل حين ينفتح الاقتصاد".
وأضاف أنه وقع الأمر قبيل الإفادة الصحفية مباشرة.
ويسري التعليق لمدة 60 يوما على تصاريح الإقامة الدائمة (غرين كارد) فقط، ولا يشمل تأشيرات العمل المؤقتة.
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