المغرب يسجل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء الأربعاء تسجيل 237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وبتسجيل هذه الإصابات الجديدة، ارتفع العدد إلى 3446.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية أن "إجمالي عدد الوفيات بلغ 149 في حين بلغ عدد الذين تعافوا من الإصابة بالمرض 417 شخصا".

وبادر المغرب باتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، ومدد حالة الطوارئ الصحية 4 أسابيع أخرى، حتى 20 مايو أيار، بعد انتهاء المرحلة الأولى التي امتدت من 20 مارس/ آذار الماضي، إلى 20 من هذا الشهر.