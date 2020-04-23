ترمب يعلّق جزئياً الهجرة إلى الولايات المتحدة بسبب كوفيد-19

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الأربعاء أنّه وقّع مرسوماً علّق بموجبه لمدة 60 يوماً إصدار تصاريح الإقامة الدائمة في الولايات المتّحدة، في خطوة قال إنها ترمي لحماية العمّال من التدهور الاقتصادي الناتج عن تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 إنّه "في سبيل حماية عمّالنا الأميركيين الرائعين، وقّعت لتوّي أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتّحدة".

وأضاف أنّ "هذا الأمر سيتيح لنا ضمان أنّ الأميركيين العاطلين عن العمل من جميع الخلفيات، سيكونون أول المستفيدين من الوظائف عند إعادة فتح الاقتصاد".

Advertisements

ولم يستبعد الرئيس الأميركي تمديد العمل بهذا التعليق، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر سيتمّ النظر فيه "في الوقت المناسب".

ويسري التعليق لمدة 60 يوماً ولا يشمل تأشيرات العمل المؤقتة إنّما بطاقات الإقامة الدائمة "غرين كارد".

وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل قبل ستّة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها ترمب للفوز بولاية ثانية وفي وقت يواجه فيه أكبر اقتصاد في العالم التداعيات الكارثية لوباء كوفيد-19.

