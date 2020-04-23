ترامب ينتقد حاكم جورجيا بسبب طريقة إعادة فتحه لاقتصاد الولاية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا نادرا لحاكم ولاية جمهوري، قائلا إنه يختلف مع طريقة إعادة فتح ولاية جورجيا لاقتصادها.

وأضاف ترامب: "أختلف معه بشأن ما يفعله"، في إشارة إلى خطوة حاكم جورجيا، بريان كيمب بالسماح للمعالجين بالتدليك وصالونات تقليم الأظافر وصالات الألعاب الرياضية بفتح أبوابها غدا الجمعة في الولاية الواقعة بجنوب شرقي البلاد.

واعتبر أن هذه الخطوة تأتي في "وقت مبكر للغاية"، ومع ذلك أوضح أنه "يتعين على حاكم الولاية أن يفعل ما يراه صحيحا".