محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا نادرا لحاكم ولاية جمهوري، قائلا إنه يختلف مع طريقة إعادة فتح ولاية جورجيا لاقتصادها.
وأضاف ترامب: "أختلف معه بشأن ما يفعله"، في إشارة إلى خطوة حاكم جورجيا، بريان كيمب بالسماح للمعالجين بالتدليك وصالونات تقليم الأظافر وصالات الألعاب الرياضية بفتح أبوابها غدا الجمعة في الولاية الواقعة بجنوب شرقي البلاد.
واعتبر أن هذه الخطوة تأتي في "وقت مبكر للغاية"، ومع ذلك أوضح أنه "يتعين على حاكم الولاية أن يفعل ما يراه صحيحا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب ينتقد حاكم جورجيا بسبب طريقة إعادة فتحه لاقتصاد الولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.