النائب العام يأمر بحبس حنين حسام 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة حنين حسام عبد القادر أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة أكدت في بيان سابق حول التحقيقات، أنها واجهت المتهمة بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجري التحريات.

وكانت النيابة العامة أعلنت عن بدء التحقيق مع المتهمة أول أمس الثلاثاء في الفيديوهات المنشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأصدر تطبيق "تيك توك" في مصر، بيانًا صحفيًا بشأن واقعة الطالبة حنين حسام، التي أثارت الجدل بمقطع فيديو تدعو فيه الفتيات إلى تسجيل فيديوهات لهن من المنزل".

وأكد "تيك توك"، أمس الأربعاء، أن المحتوى المتداول محل التحقيق لم يتم نشره من خلال منصتهم، وأنه لا يؤيد أو يفرق بين أي محتوى أو مستخدم وآخر طالما أنه يلتزم بإرشاداته وقواعده المدرجة.

وقالت إدارة تيك توك إنها تطور وتعزز أدوات مراقبة وتقييم المحتوى لضمان تحديد استخدام الجميع من المشاهير أو غير المشاهير على حد سواء وفقًا لإرشادات مجتمع "تيك توك".

وطالبت في البيان المستخدمين بالإبلاغ عن أي محتوى أو استخدام غير لائق من خلال خاصية الدعم والإبلاغ داخل التطبيق من أجل مساعدتنا في الحفاظ على بيئة ملائمة وإيجابية على المنصة.