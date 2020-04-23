المغردون يشيدون بمبادرة عودة السعودية

اطلقت وزارة الداخلية السعودية مبادرة "عودة"، والتي تمكن من يرغب من المقيمين من حاملي تأشيرتي "الخروج والعودة، والنهائي" من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة أبشر.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها

يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.وعلى موقع "" أشاد المغردون بوزارة الداخلية السعودية، وبالسلطات في المملكة، مغرد قال "الله يسعدك على الخبر الحلو دا ،،، بس ممكن سؤال التسجيل عند طريقي حسابي انا الكفيل ولا حساب المقيم نفسه وتسلم".

محمد دون "ذا عندك تأشيرة خروج نهائي او خروج وعودة تسجل انت بياناتك ، إذا ماعندك تأشيرة الخروج الكفيل الي يسجلها

لك من حسابة".الفاتح عبد المنعم كتب "مافي داعي للنقاش في مثل كذا مواضيع دي المملكلة هي الوحيدة عندها المواطن والمقيم في نفس المرتبة حفظك الله يا المملكة".أما علي مهدي فدون "دام عزك يا المملكة العربية السعودية... بس عندي سؤال اللي عنده معلومة يرد علينا الله يبارك فيه.. السؤال اللي إقامته منتهي وماعنده حق التجديد يخلوه يرجع بلاده.. وشكرا".أسامة بوشكاش دون "اقسم بالله بدون نفاق ولا رياء ولا تطبيل، بجد انا كل يوم بيمر عليا هنا ف المملكة بشعر بفخر واعتزاز علا كل ماتقوم به المملكة للمقيمين قبل اولادها، بجد شكرا لكل القائمين على هذا العمل"