ولاية نيوجيرسي تسجل 314 وفاة جديدة بكورونا

أفاد حاكم نيوجيرسي الأمريكية، فيل ميرفي، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولاية بـ312 حالة، في تراجع لهذا المعدل مقارنة مع بيانات أمس الثلاثاء ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال ميرفي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن حصيلة المتوفين بالفيروس في ولاية نيوجيرسي، التي تعتبر إحدى أكبر بؤر الجائحة في البلاد، ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 314 حالة، بينما بلغ هذا المعدل في إحصائية الثلاثاء 379، ما يعد رقما قياسيا.

وارتفعت الحصيلة العامة للوفيات المسجلة جراء الفيروس في الولاية بالتالي، حسب معلومات السلطات الصحية، إلى 5067، بعد أن كانت على مستوى 4753 مساء الثلاثاء.

كما ذكر ميرفي أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الولاية ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3551 حالة، بعد أن بلغ المعدل اليومي السابق 3643.

ووصلت حصيلة الإصابات بشكل عام إلى مستوى 95938 حالة مقارنة مع 92387 أمس الثلاثاء.

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وشدد حاكم نيويورك مع ذلك على تسجيل نزول في معدل المصابين الجدد في المستشفيات، معربا عن أمله في استمرار هذا التوجه.

وأشار كذلك إلى أن المباحثات بين ولايات نيوجيرسي ونيويورك وكونيتيكت حول برنامج متابعة الاتصالات بين المصابين بفيروس كورونا تجري في مراحل مبدئية فقط، لكنه وصفها بالحيوية بالنسبة إلى جهود إعادة فتح الاقتصادات.

وتعتبر نيوجيرسي إحدى أكبر البؤر لجائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة ويطبق داخل الولاية نظام منطقة كارثة كبرى.

وسبق أن أعلن حاكم نيوجيرسي تباطؤ وتيرة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في الولاية، لكنه حذر من قفزة في الإصابات الجديدة في حال إعادة فتح الاقتصاد.