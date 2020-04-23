120 إصابة جديدة بكورونا في سجن ورزازات بالمغرب

أفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، بتسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في سجن مدينة بورزازات ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأوضح محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، أن العدد الأكبرمن الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية سجل في سجن المدينة بـ 120 حالة مؤكدة، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف السجناء والموظفين ومخالطيهم إلى 186.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 237 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3446 حالة.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 4 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 149.
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