الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من تعافي النفط وآمال التحفيز

صعدت الأسهم الأوروبية بفعل تعافي أسعار النفط وآمال في المزيد من التحفيز، اليوم الأربعاء، لكن المستثمرين ما زالوا يتوخون الحذر مع إصدار المزيد من الشركات توقعات مالية مقلقة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.8% بعد أن هبط بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء في أعقاب انهيار تاريخي لأسعار النفط.

وصعدت أسعار النفط اليوم على خلفية تعهدات محتملة بتخفيضات إضافية للإنتاج

وتفاؤل نتيجة التعافي الذي امتد إلى أغلب أسواق السلع الأساسية الأخرى.

وصعدت أسهم "بي بي" و"رويال داتش شل" إلى جانب "توتال" الفرنسية بما بين 4.8 و6.8%، وهو ما ساعد مؤشر الطاقة الإقليمي على تعويض أغلب الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع.

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وإلى جانب قفزة بأكثر من ثلاثة بالمئة في أسهم شركتي التعدين العالميتين "بي إتش

بي" و"ريو تينتو"، زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن 2.3%.

وأغلق المؤشر القياسي للأسهم الإيطالية على ارتفاع 1.9% بعد أن قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن إيطاليا ستبدأ على الأرجح بتخفيف إجراءاتها للعزل العام بسبب فيروس كورونا بدءا من 4 مايو المقبل.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 القياسي بحوالي 21% من مستواه المنخفض الذي سجله في مارس الماضي، مدعوما بإجراءات تحفيز عالمية قوية، بينما تتجه جميع الأنظار الآن صوب قمة الاتحاد الأوروبي غدا الخميس لمناقشة استخدام ميزانية مشتركة طويلة الأجل لاستعادة النمو الاقتصادي.