تعافي رضيع عمره شهر واحد في تايلاند من كورونا

أعلن طبيب الأطفال التايلندي، فيصل مولى الصراط، عن تعافي رضيع عمره شهر واحد كان أصغر مريض بفيروس كورونا في البلاد بفضل عمل الفريق الطبي واستخدام مزيج من العقاقير ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال مولى الصراط، الذي عالج الرضيع في معهد بامراسنارادورا للأمراض المعدية في بانكوك، اليوم الأربعاء، إن

الفريق الطبي قرر، بعد مشاورات مكثفة مع صيادلة وخبراء طبيين آخرين، استخدام عقاقير مضادة للفيروسات.

وأوضح مولى الصراط: "الاستراتيجية التي استخدمت في علاج هذا الطفل تمثلت في إعطائه العلاج لمدة 10 أيام".

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وأضاف: "أجرينا فحصا صحيا عليه كل يوم

وبعد ثلاثة إلى خمسة أيام من ذلك، أظهرت الأشعة السينية بوادر على تعافيه تدريجيا".

ورغم تحديات علاج رضيع عمره أقل من عام بسبب القيود على إعطائه أدوية معينة، قال الطبيب التايلندي إن الأعراض لدى الطفل الصغير بدت أقل حدة من البالغين.

وسجلت تايلاند اليوم الأربعاء 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 2826 والوفيات إلى 49.