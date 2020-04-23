إسرائيل توقف تتبع الهواتف المحمولة لفرض الحجر الصحي على مرضى كورونا

علقت لجنة برلمانية إسرائيلية استخدام الشرطة بيانات الهواتف المحمولة في تنفيذ الحجر الصحي المرتبط بفيروس كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وصوتت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست على حجب مشروع قانون لتمديد قرار الحكومة الذي مكن الشرطة من الإطلاع على بيانات الهواتف المحمولة للمواطنين على نطاق أوسع لمتابعة المصابين بفيروس كورونا.
وأكد المتحدث باسم اللجنة أن الشرطةأجرت نحو 500 فحص عشوائي لمواقع الهواتف المحمولة يوميا، بناء على قائمة قدمتها وزارة الصحة، تضم أسماء 13500 شخص.
وتعتقد وزارة الصحة أن 15% ممن فرض عليهم البقاء بالمنازل خالفوا الأمر، فيما ذكر متحدث باسم الشرطة أنه تم القبض على 203 مخالفين، وأن تعقبهم كان مرتبطا عادةبتحديد أماكنهم من خلال الهاتف المحمول.
وقالت النائب في الكنيست، العضو في اللجنة المذكورة أيليت شاكيد على "تويتر"، إن "الضرر الكبير الذي سيلحقه (تتبع الهواتف المحمولة) بالخصوصية يفوق فائدته"، مشيرة إلى أن الشرطة يمكنها القيام بالأمر بزيارة منازل المفروض عليهم الحجر الصحي.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية سمحت للشرطة بمتابعة بيانات هواتف الموطنين، لمدة شهر، للتأكد من مدى التزامهم بالحجر الصحي، وذلك في إطار الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، الذي حصد أرواح 187 شخصا في إسرائيل.
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