رحلتان استثنائيتان من موسكو إلى بغداد تقلان 314 عراقيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسيير رحلتين استثنائيتين من العاصمة الروسية موسكو إلى العاصمة العراقية بغداد ، حسبما ذكر موقع

روسيا اليوم.

وذكر المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن "الرحلتين الاستثنائيتين من موسكو إلى بغداد،

غادرتا وعلى متنهما (314) مسافرا من العراقيين العالقين في روسيا".

‏وأضاف أن سفير العراق لدى موسكو، عبد الرحمن الحسيني، والكادر القنصلي رافقوا المسافرين إلى المطار، لتوديعهم وتيسير إجراءات نقلهم.