مرتزقة إردوغان يمارسون النهب في طرابلس



كشفت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، أن العديد من المرتزقة السوريين الموجودين في ليبيا للقتال بجانب قوات حكومة الوفاق غير الشرعية، تعرضوا للقتل والسجن بعد ممارستهم أعمال نصب وسرقة وتخريب. على الصعيد الميداني، أكد الناطق باسم عملية الكرامة أحمد المسماري، فشل الهجمات التي شنتها مؤخرا، ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، على مدينة ترهونة، التي تعد قاعدة إمداد رئيسية لقوات الجيش. وقال المسماري، إن الجيش كبد الميليشيات خسائر كبيرة، وإن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت طائرات مسيرة وفرت غطاء جويا للميليشيات خلال هجومها على المدينة. وبالنسبة للهدنة، أوضح أنها أصبحت من الماضي، لاسيما أن مخرجات مؤتمر برلين لا يمكن أن توافق عليها الميليشيات، التي كثفت بعد المؤتمر عملياتها الهجومية، وزادت رحلات استقدام المرتزقة من سورية، لافتاً إلى أنه رغم إغلاق كل المطارات الدولية والمحلية بسبب جائحة كورونا ، إلا أن مطارات تركيا وطرابلس ظلت تعمل. وشنت ميليشيات الوفاق هجوما فاشلا على مدينة ترهونة، قبل يومين، من عدة محاور منها الزطارنة والقره بوللي ومسلاتة وغريان والطويشة والمشروع وصلاح الدين، لكنها وجدت صدا وردعا من قوات الشعب المسلح والقوة المساندة لها من أبناء القبائل، حتى عادت على أدبارها.

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