36 شاحنة تعبر الوديعة لإغاثة 4 محافظات يمنية

عبر منفذ الوديعة الحدودي 36 شاحنة، تحمل على متنها 486 طنا من المواد الإيوائية والغذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 20 أبريل 2020، إلى 23 أبريل 2020، تستهدف محافظات عدن وحضرموت ومأرب وحجة.

وشملت 5500 سلة غذائية، تزن 407 أطنان، و3000 كرتون من التمور، تزن 24 طنا، ومواد إيوائية تحوي 500 خيمة، و800 بساط، و2600 بطانية تزن 55 طنا.

وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكل المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

1200 سلة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع 1200 سلة غذائية، تزن 88 طنا و800 كجم، للنازحين والأسر الفقيرة في مناطق الريان والجوفا ومشينيقة التابعة لمحافظة الجوف اليمنية، استفادت منها 600 أسرة.

تداعيات السيول

بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتوفير إمكاناته لإغاثة محافظة عدن وإنقاذ المواطنين اليمنيين، عبر تنفيذ تدابير عاجلة لتصريف مياه السيول، وفتح الطرق الرئيسية، استجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الحكومة اليمنية لمواجهة تداعيات آثار السيول التي شهدتها المحافظة.

تدخلات عاجلة

شرعت فرق البرنامج في إنقاذ المواطنين اليمنيين منذ وقت مبكر إلى ساعات فجر أمس، كما شقّت فرق العمل طريق العقبة والرابط بين مديرية كريتر ومديرية المعلا، بعد أن تسببت السيول في انقطاع الطريق.

وأزاح البرنامج عبر الفرق الموزعة على المناطق المتضررة، كميات كبيرة من المياه ومخلفات السيول عن محطة كهرباء المنصورة، ومحطة كهرباء الملعب، ومحطة كهرباء شيناز، وبلوك 80 في المنصورة، محطة حجيف، كما شقّت الفرق عددا من الطرقات المتضررة، والتي شملت طريق الشولة إلى الخط الرئيسي، وطريق الشيخ إسحاق، كما نفذ تدخلات عاجلة في حافون.

معدات نقل

أعدّ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خطط عمل لتنفيذ تدخلات عاجلة لإغاثة أهالي عدن، لتجاوز تبعات وآثار الأمطار والسيول، شملت مديرية التواهي، ومديرية المعلا، ومديرية صيرة، ومخيم بئر أحمد، ومخيم حوش المجاري، ومخيم المعهد السعودي الزراعي، ومخيم عمار بن ياسر، ومخيم حوش عثمان، وخط الحمراء، والشارع الرئيسي في المعلا، والشابات.

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يكثّف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهوده للتخفيف على أهالي محافظة عدن، وذلك عبر توفير معدات نقل النفايات والجرافات، وصهاريج سحب المياه، وآليات الخاصة بإزاحة المياه، بالشراكة مع المجلس المحلي وصندوق النظافة، ومنظمات المجتمع المدني بالعاصمة المؤقتة عدن.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقف إلى جانب الأشقاء في المحافظات اليمنية والعاصمة المؤقتة عدن على الدوام، إذ يشارك دائما بتسخير جهوده وإمكاناته للتخفيف من تداعيات الأمطار والسيول المتكررة، والتي تتعرض لها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بين الحين والآخر، وأعقبت أضرارا في الطرقات والأحياء.

معونات

5500 سلة غذائية

407 أطنان

3000 كرتون من التمور

24 طنا

500 خيمة

800 بساط

2600 بطانية