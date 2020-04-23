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لبنان ومصر والعراق وتونس تعلن الجمعة غرة شهر رمضان

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 أبريل 2020 01:17 صباحاً - لبنان ومصر والعراق وتونس تعلن الجمعة غرة شهر رمضان

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ففي مصر، قال المفتي شوقي علام -في بيان متلفز مساء الأربعاء- إنه تحقق بواسطة اللجان الشرعية والعلمية للدار عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان بالعين المجردة، ووافق ذلك الحساب الفلكي أيضا.

وأضاف “وبذلك، يكون يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان”.

من جانبه، قال رئيس ديوان الوقف السني في العراق سعد كمبش، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إن رمضان يبدأ الجمعة، إثر عدم ثبوت رؤية هلال الشهر مساء الأربعاء. ومن المقرر أن يتحرى ديوان الوقف الشيعي هلال رمضان يوم الخميس.

أما في لبنان، فقد قالت دار الفتوى، في بيان، إنه “لم تثبت لدينا رؤية هلال رمضان، وعليه فإن الخميس هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوما”.

وقد دعا مفتي البلاد الشيخ عبد اللطيف دريان الأربعاء، مسلمي بلاده إلى إقامة الصلاة في شهر رمضان داخل المنازل، إلى حين انتهاء تفشي فيروس .
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وقال الشيخ دريان، في خطاب: “يعز علينا أن نستقبل شهر رمضان المبارك والمساجد مغلقة أبوابها بسبب تفشي جائحة كورونا”.

وأضاف “سنبقى على تواصل مع المسؤولين في الدولة ومع الأطباء لجلاء الصورة وإعلان انتهاء الحجر الصحي، لنزف للمسلمين بشرى العودة إلى مساجدنا في وقت قريب بإذن الله”.

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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