كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تكشف عن المصدر المفترض لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب، مساء اليوم الأربعاء، إن المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد - 19) هو "الخفافيش"، ومنها انتقل إلى الإنسان من خلال وسيط.

وأضافت الشايب: أن "جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن أصل هذا الفيروس حيواني، ولم ينتج ولم يتم التلاعب به في المختبرات، وأن الخفافيش هي موطنه البيئي، ولكن من الضروري معرفة كيف انتقل الفيروس. لأنه من الواضح جدا وجود وسيط نقله من الخفافيش إلى البشر".

وتابعت: تعمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع جميع البلدان الأخرى من أجل تحديد طبيعة فيروس كورونا، ومن أجل ذلك شكلت عدة مجموعات للخبراء.

واردفت: "لا نعلم حاليا مصدر الفيروس، لذلك علينا جميعا التركيز على الحقائق وليس على النظريات، وإن منظمة الصحة العالمية منظمة علمية ونحن نعتقد أن أصل الفيروس ومصدره حيواني"، لافتاً إلى "أن 70% من الفيروسات الجديدة مصدرها حيواني، من بينها فيروسات إيبولا والطاعون وفيروس كورونا".

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