كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا: وفاة 27 شخصًا بفيروس كورونا في العاصمة موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 27 حالة وفاة جديدة في العاصمة موسكو خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في موسكو ارتفع من 261 إلى 288 حالة خلال آخر يوم.
وقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا نحو 58 ألف حالة مع 513 وفاة حتى ظهر اليوم، وتعافى أكثر من 4.4 ألف مصابا، وبات عدد المصابين الجدد الذين تم الإعلان عنهم ظهر اليوم أقل مما كان قبل يوم من ذلك (5236 حالة مقابل 5642).
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,628 مليون إصابة، بينهم أكثر من 183 ألف حالة وفاة، وأكثر من 715 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.