كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا: وفاة 27 شخصًا بفيروس كورونا في العاصمة موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 27 حالة وفاة جديدة في العاصمة موسكو خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في موسكو ارتفع من 261 إلى 288 حالة خلال آخر يوم.

وقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا نحو 58 ألف حالة مع 513 وفاة حتى ظهر اليوم، وتعافى أكثر من 4.4 ألف مصابا، وبات عدد المصابين الجدد الذين تم الإعلان عنهم ظهر اليوم أقل مما كان قبل يوم من ذلك (5236 حالة مقابل 5642).