كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب وعمران خان يبحثان تنسيق الجهود لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اتصالًا هاتفياً اليوم الأربعاء، وبحثا عملية السلام في أفغانستان وتنسيق الجهود لمحاربة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان له: إن "خان أكد لترامب على دعم باكستان لعملية السلام الأفغانية" وشدد على "أهمية الخطوات التالية لإطلاق المفاوضات الأفغانية – الأفغانية".
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، أن الزعيمين بحثا "التطورات المتعلقة بالمعركة العالمية ضد جائحة فيروس كورونا، واتفقا على مواصلة العمل المشترك على الرد المنسق من أجل وقف الفيروس والحد من تأثيره الاقتصادي".
كما قال مكتب عمران خان: إن "ترامب أكد له دعم الولايات المتحدة لجهود باكستان في محاربة الفيروس، بما في ذلك من خلال تقديم أجهزة تنفس اصطناعي ومساعدات اقتصادية".
ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستقدم مساعدات لباكستان بحجم أكثر من 8 ملايين دولار.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,628 مليون إصابة، بينهم أكثر من 183 ألف حالة وفاة، وأكثر من 715 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.