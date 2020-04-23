كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب وعمران خان يبحثان تنسيق الجهود لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اتصالًا هاتفياً اليوم الأربعاء، وبحثا عملية السلام في أفغانستان وتنسيق الجهود لمحاربة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان له: إن "خان أكد لترامب على دعم باكستان لعملية السلام الأفغانية" وشدد على "أهمية الخطوات التالية لإطلاق المفاوضات الأفغانية – الأفغانية".

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، أن الزعيمين بحثا "التطورات المتعلقة بالمعركة العالمية ضد جائحة فيروس كورونا، واتفقا على مواصلة العمل المشترك على الرد المنسق من أجل وقف الفيروس والحد من تأثيره الاقتصادي".

كما قال مكتب عمران خان: إن "ترامب أكد له دعم الولايات المتحدة لجهود باكستان في محاربة الفيروس، بما في ذلك من خلال تقديم أجهزة تنفس اصطناعي ومساعدات اقتصادية".

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستقدم مساعدات لباكستان بحجم أكثر من 8 ملايين دولار.

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