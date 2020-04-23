كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن اسقاط 3 طائرات تركية مسيرة في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأربعاء، عن إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة أطلقتها المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس لاستهداف قوات الجيش.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن "ضباط أتراك يقودون العمليات في المناطق المفتوحة ورحلات الطيران مستمرة من إسطنبول، وتستخدم المليشيات فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية كغطاء سياسي لأهدافها.

وأعلن المسماري، أن قوات الجيش الليبي ألقت القبض على مساعد هشام عشماوي ويدعى محمد محمد السيد، وتم نقله إلى مدينة بنغازي بواسطة الاستخبارات العسكرية، موضحاً أن تركيا قد تهدد أوروبا كلها إذا ما سيطرت على السواحل الليبية، مشيراً إلى أن الجيش يقاتل ضد إرهابيين يتلقون دعمت قطريا وتركيا.

وأضاف: أن تركيا تسيطر على 2000 كيلومتر على شواطئ تصدير الهجرة غير الشرعية في ليبيا لتسهل وصول الإرهابيين إلى أوروبا، منوهاً إلى أن أنقرة تهدد أوروبا كلها إذا ما سيطرت على السواحل الليبية، مؤكداً على أن المجتمع الدولي يقف صامتاً على دخول الآلاف من المرتزقة السوريين إلى ليبيا.