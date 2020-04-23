البحرين تعلن تمديد الإغلاق باستثناء المرافق الحيوية حتى مايو

أعلنت البحرين، مساء اليوم الخميس، عن تمديد الإغلاق باستثناء المرافق الحيوية إلى غاية 7 مايو وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأشارت "الصحة" إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 976، بينها 2 فقط في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 974 بالمستقرة، فيما سجلت البلاد 7 وفيات بالمرض.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 1026، عقب تعافي 242 حالة جديدة، موضحة أنها أجرت 96521 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

Advertisements

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,592 مليون إصابة، بينهم أكثر من 181 ألف حالة وفاة، وأكثر من 710 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.