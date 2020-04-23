كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتزقة أردوغان.. وقود المعارك في ليبيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بمرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا تواصل تركيا نقل المرتزقة للقتال بجانب ميليشيات الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس.

ورصد المرصد السوري وصول دفعة جديدة إلى ليبيا تضم العشرات من المرتزقة الموالين لتركيا في سوريا لترتفع أعداد المرتزقة، الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية الى 5500 مرتزق حتى الآن، في حين أن عدد المرتزقة المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية إلى نحو 2100 مجند يتلقون التدريب قبل سفرهم، وفقاً لما ذكرته منصة "مداد نيوز".

ووثق "المرصد السوري" الخسائر البشرية في صفوف مرتزقة تركيا خلال العمليات العسكرية الاخيرة في العاصمة الليبية طرابلس؛ حيث وصلت حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة إلى 199 مرتزق من فصائل "لواء المعتصم" وفرقة "السلطان مراد" ولواء "صقور الشمال" و "الحمزات" و "سليمان شاه".

هذا وتقدم تركيا دعماً عسكرياً كبيرًا للميليشيات المرتبطة بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة أو مرتزقة سوريين، واعترف أردوغان بمقتل عدد من ضباطه وجنوده في ليبيا كما تحاول تركيا استغلال أزمة كورونا لنقل الميليشيات إلى طرابلس ومصراتة لتنفيذ مهام إرهابية ضد الجيش الليبي.