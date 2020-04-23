كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتزقة أردوغان.. وقود المعارك في ليبيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بمرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا تواصل تركيا نقل المرتزقة للقتال بجانب ميليشيات الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس.
ورصد المرصد السوري وصول دفعة جديدة إلى ليبيا تضم العشرات من المرتزقة الموالين لتركيا في سوريا لترتفع أعداد المرتزقة، الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية الى 5500 مرتزق حتى الآن، في حين أن عدد المرتزقة المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية إلى نحو 2100 مجند يتلقون التدريب قبل سفرهم، وفقاً لما ذكرته منصة "مداد نيوز".
ووثق "المرصد السوري" الخسائر البشرية في صفوف مرتزقة تركيا خلال العمليات العسكرية الاخيرة في العاصمة الليبية طرابلس؛ حيث وصلت حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة إلى 199 مرتزق من فصائل "لواء المعتصم" وفرقة "السلطان مراد" ولواء "صقور الشمال" و "الحمزات" و "سليمان شاه".
هذا وتقدم تركيا دعماً عسكرياً كبيرًا للميليشيات المرتبطة بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة أو مرتزقة سوريين، واعترف أردوغان بمقتل عدد من ضباطه وجنوده في ليبيا كما تحاول تركيا استغلال أزمة كورونا لنقل الميليشيات إلى طرابلس ومصراتة لتنفيذ مهام إرهابية ضد الجيش الليبي.
هذا وأقر أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير الماضي، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.
وقال أردوغان: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".
هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا".
ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أدروغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.
ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية.
ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن اتفاق السراج وأردوغان، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بعيد توقيع الاتفاق إنه "استفزازي" ويثير القلق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".