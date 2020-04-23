الولايات المتحدة: لا يوجد إصابات بكورونا بين جنودنا في الكويت

وأوضحت أن الإصابة ثبتت على عدة مقاولین ممن عملوا في معسكر "عریفجان" وجاءت نتائج فحوصاتھم إیجابیة، وهم الآن تحت رعایة وإشراف وزارة الصحة، معربة عن شكرها للحكومة الكویتیة على شراكتها القویة، مؤكدة على مواصلة العمل معها لمكافحة انتشار الفیروس.

وأضافت السفارة الأمريكية: "على عكس التقاریر الصحفیة السابقة التي ادعت ذلك، لم تسجل أي إصابات بفیروس كورونا بین أفراد الجیش الأمریكي في الكویت".

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت، الیوم الأربعاء، أنها نفت إصابة أي من جنودها بفیروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مؤكدة على أن "الحكومة الأمریكیة تقوم بتعزیز إجراءاتها الاحترازیة وتنسق مع السلطات الكویتیة لضمان سلامة الجمیع".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,592 مليون إصابة، بينهم أكثر من 181 ألف حالة وفاة، وأكثر من 710 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.