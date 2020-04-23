كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: سنعيد فتح الحدائق والمتنزهات مع اتباع الإرشادات الخاصة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة سوف تعيد فتح الحدائق والمنتزهات مع اتباع الإرشادات الخاصة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مضيفأً "سنشرع في إعادة فتح متنزهاتنا الوطنية والأماكن العامة للأمريكيين كي يستمتعوا".

ولكن لم يحدد ترامب ما إذا كانت الخطوة ستطبق بشكل فوري أم في وقت لاحق، غير أن الإعلان بمثابة مفاجأة للأمريكيين. هذا وسجّلت الولايات المتّحدة، مساء أمس الثلاثاء، 2751 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تعد من بين الأفدح على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز. وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 44845 وفاة، وتجاوز عدد الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس 800 ألف إصابة، بعدما سجلت في الساعات الـ24 الماضية نحو 40 ألف إصابة جديدة. Advertisements