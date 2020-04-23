كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: سنعيد فتح الحدائق والمتنزهات مع اتباع الإرشادات الخاصة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة سوف تعيد فتح الحدائق والمنتزهات مع اتباع الإرشادات الخاصة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مضيفأً "سنشرع في إعادة فتح متنزهاتنا الوطنية والأماكن العامة للأمريكيين كي يستمتعوا".
ولكن لم يحدد ترامب ما إذا كانت الخطوة ستطبق بشكل فوري أم في وقت لاحق، غير أن الإعلان بمثابة مفاجأة للأمريكيين.
هذا وسجّلت الولايات المتّحدة، مساء أمس الثلاثاء، 2751 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تعد من بين الأفدح على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.
وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 44845 وفاة، وتجاوز عدد الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس 800 ألف إصابة، بعدما سجلت في الساعات الـ24 الماضية نحو 40 ألف إصابة جديدة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,592 مليون إصابة، بينهم أكثر من 181 ألف حالة وفاة، وأكثر من 710 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.