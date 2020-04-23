كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بوتين وميركل يبحثان هاتفيا تداعيات أزمة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي، تداعيات جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وآخر التطورات في أزمات أوكرانيا وسوريا وليبيا.

وقال الكرملين: إن "المحادثات الهاتفية جاءت بمبادرة من الجانب الألماني"، مشددا على أهمية التنسيق بشكل وثيق للجهود الدولية في إطار مكافحة الجائحة مع منظمة الصحة العالمية، موضحاً في بيان أن "ألمانيا وروسيا تعتزمان التعاون الثنائي عبر الوزارات المعنية في الجانبين".

وذكر البيان أن الجانبين ناقشا "ملف تسوية الأزمة الداخلية الأوكرانية"، مشيراً إلى أنهما قيما تبادل المحتجزين بين طرفي النزاع في منطقة دونباس، تقييما إيجابيا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأكد الجانبان على ضرورة استمرار تطبيق بنود وثيقة "مجموعة التدابير" الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية، وهي البنود التي تم الاتفاق عليها في مينسك.

وذكر الكرملين أن ميركل وبوتين ناقشا أيضا التطورات الأخيرة في كل من سوريا وليبيا، بالإضافة إلى الوضع الراهن في أسواق النفط العالمية.

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