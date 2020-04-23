كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كورونا.. اختبار علاج للنقرس على مرضى الفيروس في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة مدينة بارما الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن أحد مستشفيات إيطاليا ستبدأ خلال أيام اختبار علاج النقرس "الكولشيسين" على مرضى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت الجامعة الإيطالية: إن "العلاج يمكن أن يفتح آفاقا جديدة فى علاج فيروس كورونا، موضحة أن "الاختبارات، التي من المتوقع الإعلان عن نتائجها بنهاية فصل صيف هذا العام، جاءت بعد موافقة وكالة الأدوية الإيطالية"، بحسب ما نشرته صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

هذا ويتم اختبار الدواء على 310 من مرضى فيروس كورونا؛ لتقييم سلامته وفعاليته، إذ يعتبر "الكولشيسين" مضاداً للالتهابات ويستخدم على نطاق واسع لعلاج النقرس والتهاب التامور وبعض أمراض الروماتيزم.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد قال يوم أمس الثلاثاء، إن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خططا لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة كورونا، على أن يتم تطبيق الخطط بدءا من الرابع من مايو.

كما ذكر كونتي، أنه يتمنى لو كان بوسعه أن يقول، لنفتح كل شيء فورا، ونبدأ صباح الغد... لكن هذا سيكون قرارا غير رشيد. إنه سيؤدي إلى صعود منحنى العدوى بشكل خارج عن السيطرة وسيفسد كل الجهود التي بذلناها حتى الآن".

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وأضاف: "يجب أن نتصرف على أساس خطة (إعادة فتح) على المستوى الوطني، تضع في الاعتبار أيضا الخصوصيات الإقليمية".