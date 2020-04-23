كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كورونا.. اختبار علاج للنقرس على مرضى الفيروس في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت جامعة مدينة بارما الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن أحد مستشفيات إيطاليا ستبدأ خلال أيام اختبار علاج النقرس "الكولشيسين" على مرضى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقالت الجامعة الإيطالية: إن "العلاج يمكن أن يفتح آفاقا جديدة فى علاج فيروس كورونا، موضحة أن "الاختبارات، التي من المتوقع الإعلان عن نتائجها بنهاية فصل صيف هذا العام، جاءت بعد موافقة وكالة الأدوية الإيطالية"، بحسب ما نشرته صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.
هذا ويتم اختبار الدواء على 310 من مرضى فيروس كورونا؛ لتقييم سلامته وفعاليته، إذ يعتبر "الكولشيسين" مضاداً للالتهابات ويستخدم على نطاق واسع لعلاج النقرس والتهاب التامور وبعض أمراض الروماتيزم.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد قال يوم أمس الثلاثاء، إن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خططا لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة كورونا، على أن يتم تطبيق الخطط بدءا من الرابع من مايو.
كما ذكر كونتي، أنه يتمنى لو كان بوسعه أن يقول، لنفتح كل شيء فورا، ونبدأ صباح الغد... لكن هذا سيكون قرارا غير رشيد. إنه سيؤدي إلى صعود منحنى العدوى بشكل خارج عن السيطرة وسيفسد كل الجهود التي بذلناها حتى الآن".
وأضاف: "يجب أن نتصرف على أساس خطة (إعادة فتح) على المستوى الوطني، تضع في الاعتبار أيضا الخصوصيات الإقليمية".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,592 مليون إصابة، بينهم أكثر من 181 ألف حالة وفاة، وأكثر من 710 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.