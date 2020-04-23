كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى السودان للحد من "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى السودان، وذلك لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال السفير الإماراتي بالسودان حمد محمد حميد الجنيبي: إن "هناك علاقات أخوية تاريخية وطيدة تربط دولة الإمارات والسودان في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة، ويجمعنا معها منذ الأيام الأولى لتأسيس دولتنا روابط راسخة بوصفها شريكا استراتيجيا للإمارات العربية المتحدة في المنطقة"، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف الجنيبي: "دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الدول التي تعمل جاهدة على وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية"، لافتاً إلى أن "مد يد العون في هذه الظروف وتعزيز التضامن والتعاون بين الدول بات ضرورة ملحة لمواجهة فيروس كورونا".

ويستفيد من هذه المساعدات الطبية الإماراتية أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في السودان لتعزيز جهودهم في احتواء تفشي الفيروس.

كما يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرسلت حتى اليوم، أكثر من 270 طناً من المساعدات إلى أكثر من 25 دولة استفاد منها نحو 270 ألفا من العاملين في المجال الصحي.

Advertisements