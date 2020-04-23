كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: كورونا سيكون موجود بين البشر لـ"مدة طويلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" سيكون موجوداً بين البشر على مدى زمن طويل، محذراً من "موجات جديدة لجائحة كورونا حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية".
وأضاف غيبريسوس: أن "معظم بؤر انتشار فيروس كورونا في أوروبا تشهد استقراراً أو تراجعاً"، محذراً مع ذلك من احتمال تدهور حاد للأوضاع في مناطق أخرى بالعالم.
وتابع: "على الرغم من أن الأرقام لا تزال منخفضة، إلا أننا نشاهد توجهات مقلقة مرتفعة في إفريقيا، والأمريكيتين الوسطى والجنوبية، وكذلك أوروبا الوسطى، وسيكون هذا الفيروس معنا لمدة طويلة، وقد يتم اشتعاله من جديد بسهولة".
كما شدد على "وجود ثغرات كبيرة في الدفاع العالمي من الفيروس"، لافتأً إلى أنه لا دولة تتميز الأوضاع فيها بأمان تام من الجائحة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,587 مليون إصابة، بينهم أكثر من 179 ألف حالة وفاة، وأكثر من 705 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.