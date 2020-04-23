الصحة العالمية: كورونا سيكون موجود بين البشر لـ"مدة طويلة"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" سيكون موجوداً بين البشر على مدى زمن طويل، محذراً من "موجات جديدة لجائحة كورونا حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية".

وأضاف غيبريسوس: أن "معظم بؤر انتشار فيروس كورونا في أوروبا تشهد استقراراً أو تراجعاً"، محذراً مع ذلك من احتمال تدهور حاد للأوضاع في مناطق أخرى بالعالم.

وتابع: "على الرغم من أن الأرقام لا تزال منخفضة، إلا أننا نشاهد توجهات مقلقة مرتفعة في إفريقيا، والأمريكيتين الوسطى والجنوبية، وكذلك أوروبا الوسطى، وسيكون هذا الفيروس معنا لمدة طويلة، وقد يتم اشتعاله من جديد بسهولة".

كما شدد على "وجود ثغرات كبيرة في الدفاع العالمي من الفيروس"، لافتأً إلى أنه لا دولة تتميز الأوضاع فيها بأمان تام من الجائحة.

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