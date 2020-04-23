كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صحيفة توضح استخدام الإمارات الذكاء الاصطناعي في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "الاتحاد" الإمارتية، الصادرة اليوم الأربعاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة عملت منذ سنوات على توظيف قطاع الذكاء الاصطناعي، وهيأت لهذه المهمة بنية متطورة لمواجهة تحديات كثير من القطاعات، وأدركت مبكراً أهمية هذا القطاع الحيوي في إيجاد الحلول والابتكارات القادرة على حل المشكلات المستقبلية، التي قد تواجه البشر ولعل منها أزمة العالم الحالية في محاصرة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19".

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن توظيف الدولة للذكاء الاصطناعي في مواجهة فيروس كورونا، اتخذ اتجاهات تصب في الجهود العالمية للوصول إلى علاج أو لقاح للفيروس وتقديم التكنولوجيا المتوفرة فيها لمراكز بحوث، ولعل أهمها ما تعمل عليه 4 شركات تابعة لـ"مبادلة"، بالتوصل لعلاجات تساهم في القضاء على الوباء إضافة إلى دعم مجموعة "جي 42" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لولاية نيفادا الأمريكية بتكنولوجيا إماراتية لتوسيع نطاق فحوص كورونا.

وأضافت: "كما ساهمت البنية التكنولوجية المتطورة في الدولة، في ابتكارات ساعدت على الوقاية من انتشار الفيروس، مثل الخوذة الذكية لرصد الإصابات، ورادارات لتشخيص المؤشرات، إلى جانب استخدام "الروبوتات" و"الدرونز"، وغيرها الكثير في عمليات برنامج التعقيم الوطني في مختلف الإمارات".

وقالت في ختام افتتاحيتها إن مئوية الإمارات ركزت على أهمية الذكاء الاصطناعي في استراتيجياتها وأثبتت في كل مرة قدرتها على استشراف المستقبل، عبر الاستعداد لكل طارئ وتبديد تأثيراته على مختلف القطاعات، وهذا الأمر نابع من رؤية سديدة للقيادة الرشيدة التي وفرت جميع الإمكانات، ورفعت قدرات المؤسسات، وعززت الكفاءات، ووضعت خريطة طريق واضحة لمستقبلنا.