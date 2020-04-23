كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صحيفة تكشف جهود الإمارات في مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية: إنه رغم ظروف وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وتأثيراته السلبية على اقتصادات الدول الكبيرة والصغيرة، إلا أن استمرت دولة الإمارات التي لا تعرف قيادتها التوقف ولا المستحيل، في تسيير ودعم الحياة الاقتصادية وعملية البناء والتنمية متحدية هذه الظروف القاسية، التي تهدد كبرى اقتصادات العالم؛ حيث واصلت خلال العام 2019 تصدر المركز الأول، والمراتب المتقدمة في أهم التقارير العالمية.

وذكرت الصحيفة الإماراتية: أنه على المستوى المحلي قامت الإمارات، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، بإطلاق المحفزات الاقتصادية في العديد من المجالات، خاصة المتأثرة من تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا؛ حيث تجاوز عدد المحفزات في جميع إمارات الدولة 100 محفز خلال 45 يوماً، وذلك بحسب رصد أجرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في معرض إظهارها للجهد الكبير في ظل الظروف المستجدة.

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وأوضحت أن هذه المحفزات شملت تقديم تسهيلات مصرفية للقطاعات الاقتصادية والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الأفراد، ومنح إعفاءات وتأجيل مستحقات، وغيرها من التسهيلات التي ستظهر نتائجها الإيجابية بالأرقام خلال العام 2020.

وتابعت: "ومثال على هذه المحفزات في إمارة دبي، أعلنت الحكومة عن حزمة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم لمدة 3 أشهر، بهدف دعم الأفراد وقطاع الأعمال، وتعزيز السيولة المالية، ووجهت حكومة دبي المصارف الرئيسية بالإمارة لتقديم مجموعة من الإجراءات والمميزات الممنوحة لعملائها من الأفراد والشركات".

كما أكدت على أنه هكذا تستمر الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، في خططها الاقتصادية ومسيرتها التنموية بلا توقف، لأن إرادتها لا تعرف المستحيل، وهدفها مواصلة مسيرة الريادة والنمو، رغم كل ما يعترضها من تحديات، وهو ما يجعلها في المقدمة دائماً.