كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإمارات تطلق وحدة منعزلة لتشخيص "التهاب كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة أول جهاز تصوير مقطعي بالكمبيوتر ضمن وحدات منعزلة لتشخيص الالتهاب الرئوي الفيروسي في أقل من دقيقة لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وهذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز جهود الإمارات في مكافحة فيروس كورونا، وتوسيع نطاق الكشف المبكر عن إصابات الفيروس لضمان حماية المواطنين والمقيمين، وللحد من انتقال العدوى بين الناس.
وتتميز هذه المعدات بحلول مبتكرة ومتقدمة للتصوير المقطعي بالكمبيوتر، وتساعد في تشخيص الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي يسببه مرض "كوفيد - 19".
يعمل الجهاز ضمن وحدات معزولة عن المنشآت الصحية، بشكل متنقل بين المراكز الطبية، ما يسهل عملية الكشف أكثر، بوجود الكوادر الطبية المتخصصة في التصوير المقطعي القادر على تحمل 100 عملية فحص يوميا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,587 مليون إصابة، بينهم أكثر من 179 ألف حالة وفاة، وأكثر من 705 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.