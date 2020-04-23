كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر قطر تسجل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت وزارة الصحة القطرية، في وقت سابق، 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الذي اجتاح العالم وتسبب في رعب عالمي.

وقد اعتقلت السلطات القطرية، مئات العمال وترحيلهم قسريا بعد إيهامهم بالخضوع لفحص كورونا، حيث اعتقلت 20 رجلا من نيبال، إلى جانب مئات آخرين.

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وفي سياق منفصل، أقدمت دولة قطر على دفع ملايين الجنيهات الاسترلينية في شراء أحد أشهر الفنادق البريطانية، في الوقت الذي كان اقتصادها في أشد الحاجة إلى تلك الأموال لمواجهة تداعيات أزمة كورونا والتى سيكون لها تأثير سلبي وضرر كبير عليها.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير لها، إن أحد المستثمرين القطريين قام بشراء فندق ريتز البريطاني المملوك للأخوين باركلي أحد أكبر المليرديارات حول العالم، والتى بلغت ثروتهم في قائمة الأغنياء لعام 2019 نحو 3 مليارات جنيه استرليني.

ويقع فندق "ريتز" في منطقة سانت جيمس بوسط لندن، وقدرت إيرادته بقيمة 47 مليون جنيه استرليني في عام 2018، ويبلغ سعر إحتساء وجبة" الشاي فيه بقيمة 170 جنيه استرليني.