كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر في يوم الأرض.. البابا فرنسيس: الطبيعة لن تغفر تجاوزاتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس الثاني، اليوم الأربعاء، مناشدة حماسية لحماية البيئة في الذكرى الخمسين ليوم الأرض الأول، قائلاً، إن جائحة فيروس كورونا أظهر أن بعض التحديات يجب مواجهتها باستجابة عالمية.

وأشاد "فرنسيس" بالحركة البيئية، قائلاً، إنه من الضروري للشباب "النزول إلى الشوارع لتعليمنا ما هو واضح، أنه لن يكون هناك مستقبل لنا إذا دمرنا البيئة التي تدعمنا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "فرنسيس"، وهو يروي مثلًا إسبانيًا بأن الله يغفر دائمًا، ويغفر الإنسان أحيانًا ولكن الطبيعة لا تغفر أبدًا: "إذا أفسدنا الأرض، فستكون الاستجابة قبيحة جدًا".

وأضاف "فرنسيس": "نرى هذه المآسي الطبيعية، وهي رد فعل الأرض لسوء معاملتنا. أعتقد أنه إذا سألت الرب الآن عن رأيه في ذلك، لا أعتقد أنه سيقول، إنه شيء جيد جدًا. نحن الذين أفسدنا عمل الله".

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كما قال، إن الأرض ليست وديعة لا نهاية لها من الموارد لاستغلالها: "لقد أخطأنا ضد الأرض، ضد جارتنا، وفي النهاية، ضد الخالق."

البابا، الذي كتب رسالة عامة رئيسية في عام 2015 حول الدفاع عن الطبيعة ومخاطر تغير المناخ، كرس مقابلته العام - التي تم بثها من مكتبته بسبب إغلاق فيروس كورونا - للموضوع.

أثار يوم الأرض هذا العام، الذي يُعد علامة بارزة في ظهور الحركة البيئية عندما حدثت لأول مرة في عام 1970، دعوات من العديدين، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، للحكومات لمتابعة "الانتعاش الأخضر" استجابةً لفيروس كورونا.

جعل كل من البابا وجوتيريس مواضيع حماية البيئة وتغير المناخ من المواضيع المميزة لمكاتبهم.

في العام الماضي، بعد سينودس أساقفة من منطقة الأمازون، قال "فرنسيس"، إنه يفكر في إضافة تعريف "الخطايا البيئية" في التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، خلاصة وافية للتعاليم والقواعد.