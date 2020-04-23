كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. الخارجية: لن نلتزم بإجراء تحقيق عام حول الاستجابة لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الاربعاء، أنه لن يلتزم باجراء تحقيق عام في معالجة الحكومة لجائحة فيروس كورونا الجديد.

وقال "راب" للبرلمان: "يجب أن أقول إنني لن أتقبل عرضه بالالتزام بإجراء تحقيق عام. أعتقد أن هناك دروسًا يمكن تعلمها بالتأكيد، وعندما نمر بهذه الأزمة سيكون من المهم أن نقيمها"، كما أوردت وكالة "رويترز".