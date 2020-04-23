شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام تنهي التباعد الاجتماعي في أكبر مدينتين والان نبدء بالتفاصيل

أنهت فيتنام فترة التباعد الاجتماعي في مدينة هو تشي منه ومعظم أنحاء العاصمة هانوي، أكبر مدينتين بها، اليوم.

كانت السلطات طالبت الفيتناميين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، التي تماثل إغلاق البلاد بشكل أساسي، في الأول من أبريل.

وكان من المفترض أن تستمر القيود لمدة 15 يوما ولكن تم تمديدها في مواقع مرتفعة المخاطر، مثل هانوي ومدينة هو تشي منه ، حتى 22 أبريل.

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ولم يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا للضرورة كشراء الطعام أو الدواء، ما لم يكونوا يعملون في الشركات التي تقدم الخدمات الأساسية.

وفي ظل عدم تسجيل حالات إصابة مؤكدة جديدة خلال الأيام الستة الماضية واحتواء الحالات السابقة في هو تشي منه وهانوي، أعلن رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان بوك في اجتماع حكومي اليوم، أن عمليات الإغلاق ستنتهي.

ولا تزال بعض الإجراءات الوقائية سارية، حيث يجب على السكان أن يحافظوا على مسافة مترين بينهم في الأماكن العامة وألا يتجمعوا في مجموعات تزيدعلى عشرة أشخاص.