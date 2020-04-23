شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاجون»: ليس لدينا معلومات عن صحة «كيم» والان نبدء بالتفاصيل

قال الجيش الأمريكي، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "يسيطر تماما" على قدرات بلاده العسكرية والنووية، على الرغم من التقارير التي أفادت بأنه مريض للغاية.

وقال الجنرال جون هيتين، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إنه ليس لديه معلومات استخباراتية "لتأكيد أو نفي" تقارير عن صحة زعيم كوريا الشمالية.

وأضاف هيتين للصحفيين: "أفترض أن كيم جونج أون مازال يسيطر تماما على القوات النووية الكورية وقوات الجيش الكوري.. ليس لدي أي سبب لعدم افتراض ذلك".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت، أول أمس الثلاثاء، أن الزعيم الشيوعي، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 36 عاما، ليس على ما يرام بعد خضوعه لجراحة في القلب وأنه يتلقى العلاج.