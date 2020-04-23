الحرائق تستمر قرب محطة تشيرنوبل شمالي أوكرانيا ومخاوف بسبب قوة الرياح

يواصل رجال الإطفاء في المنطقة العازلة حول محطة تشيرنوبل في شمال أوكرانيا محاولاتهم الحثيثة للسيطرة على حرائق الغابات المشتعلة في المنطقة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وسط مخاوف من أن تزيد الرياح القوية من تعقيد جهود الإطفاء.

وأوضحت الهيئة المسؤولة عن الحفاظ على المنطقة غير المأهولة إلى حد كبير، في بيان، أن "سرعة الرياح تصل حالياً إلى 21 كيلومتراً في الساعة".

وأشار البيان إلى أن أكثر من 1200 من رجال الإطفاء يشاركون اليوم في جهود الإطفاء بالمنطقة، مضيفاً أنه لا يوجد خطر على الهيكل المحيط بالمحطة المدمرة.

وأرجعت السلطات الحرائق في المنطقة وغيرها من المناطق في أوكرانيا إلى ظروف الطقس الجاف نسبيا.

ويخشى خبراء البيئة من أن الحرائق قد تثير الرماد المشع على الأرض، ومن احتمال وصول الدخان الملوث بالإشعاع إلى العاصمة كييف.

تجد الإشارة إلى أن الانفجار الذي وقع عام 1986 بمفاعل تشيرنوبل، الواقع على مسافة نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من كييف، يعتبر أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

