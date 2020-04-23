حاكم العاصمة الإندونيسية: تمديد إجراءات العزل العام المفروضة بسبب كورونا لشهر إضافي

أعلن حاكم العاصمة الإندونيسية ​جاكرتا​ أنيس باسويدان، أنه "سيمدد إجراءات العزل العام المفروضة على نطاق واسع بسبب جائحة ​فيروس كورونا​ لمدة شهر إضافي"، مشيراً الى انه "سيتخذ إجراءات تقضي بأن يصلي الناس في المنازل خلال ​شهر رمضان​ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبهذا سيكون رمضان هذا العام مختلفاً".

هذا وأعلنت السلطات في ​إندونيسيا​، في وقت سابق، عن "تسجيل 7418 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "COVID-19"، بما في ذلك 636 حالة وفاة ناتجة عن هذا الوباء.