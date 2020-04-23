حاكم العاصمة الإندونيسية: تمديد إجراءات العزل العام المفروضة بسبب كورونا لشهر إضافي

أعلن حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا أنيس باسويدان، أنه "سيمدد إجراءات العزل العام المفروضة على نطاق واسع بسبب جائحة فيروس كورونا لمدة شهر إضافي"، مشيراً الى انه "سيتخذ إجراءات تقضي بأن يصلي الناس في المنازل خلال شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبهذا سيكون رمضان هذا العام مختلفاً".
هذا وأعلنت السلطات في إندونيسيا، في وقت سابق، عن "تسجيل 7418 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "COVID-19"، بما في ذلك 636 حالة وفاة ناتجة عن هذا الوباء.
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