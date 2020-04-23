أعلن مركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا في روسيا عن تسجيل 27 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في موسكو خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيراً إلى أن أعمار المتوفين تتراوح بين 38 و90 عاما، وكان معظمهم يعانون من أمراض أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في موسكو ارتفع من 261 إلى 288 حالة خلال آخر يوم. وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا نحو 58 ألف حالة مع 513 وفاة حتى ظهر الأربعاء. وتعافى أكثر من 4.4 ألف مصابا.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الروسية: 27 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.