السلطات الروسية: 27 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في موسكو

أعلن مركز العمليات الخاص بمحاربة ​فيروس كورونا​ في ​روسيا​ عن تسجيل 27 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في ​موسكو​ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيراً إلى أن أعمار المتوفين تتراوح بين 38 و90 عاما، وكان معظمهم يعانون من أمراض أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في موسكو ارتفع من 261 إلى 288 حالة خلال آخر يوم. وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا نحو 58 ألف حالة مع 513 وفاة حتى ظهر الأربعاء. وتعافى أكثر من 4.4 ألف مصابا.