الاتحاد الأوروبي: أيدنا تخفيف العقوبات الاميركية المفروضة على ايران

أعلن مفوض ​الاتحاد الأوروبي​ السامي للسياسة الخارجية و​الأمن​ ​جوزيب بوريل​، في ​مؤتمر صحفي​، ان "​الولايات المتحدة​ تمنع ​صندوق النقد الدولي​ من مساعدة ​إيران​، التي ضربها فيروس ​الكورونا​ بعنف أشد من أي دولة أخرى في ​الشرق الأوسط​"، مؤكداً انه "أيدنا أولا تخفيف العقوبات وثانيا طلب إيران مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي".

هذا وأكدت ​الحكومة الأميركية​ إنها لن تتراجع عن حملة "الضغوط القصوى" على إيران رغم الفيروس، وما زالت تستخدم العقوبات في محاولة لتقييد برنامج ​طهران​ للصواريخ الباليستية وتقليص نفوذها في الشرق الأوسط.

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