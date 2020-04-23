وزير داخلية حكومة وفاق ليبيا: الإمارات تريد لليبيا الاستمرار بالفوضى

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، إن دولة الإمارات العربية تريد لليبيا الاستمرار في الفوضى إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى أنها "نفذت مشروعا في عامي 2016 و2017 لتجفيف السيولة في ليبيا، وأن لديها مشروعا آخر لتعميق الأزمة الاقتصادية، وضرب الاستقرار".
واعتبر خلال مؤتمر صحفي بأن "الإمارات تعدت وأضرت كثير بليبيا، وهي ترى في صالحها عدم استقرار ليبيا، كونها تشكل خطرا اقتصاديا كبيرا عليها إذا استقرت وحصل فيها نمو"، داعيا العالم غلى أن يعي "أن غنى الإمارات الفاحش وحركة الأموال لديها التي تصرف هنا وهناك دون مراقبة عالمية سببت مأساة لليبيا".
وحث باشاغا المجتمع الدولي على أن "يضع نظاما جديدا يراقب تلك الدول التي تصرف أموالها في الشر وفي دفع المزيد من التعاسة لبقية الشعوب".
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