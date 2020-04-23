البيت الأبيض: ترامب وتميم اتفقا على أهمية خفض طالبان للعنف بأفغانستان

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتفقا في اتصال هاتفي على أهمية أن تخفض حركة طالبان العنف في أفغانستان.
وأشار بيان للبيت الأبيض، إلى أن ترامب والشيخ تميم اتفقا أيضا على أهمية مواصلة النقاش حول الإفراج عن السجناء في أفغانستان.
ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة يوم 29 شباط، على اتفاق مشروط لسحب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا، وأن تعمل الولايات المتحدة فورا مع كل الجهات المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين، فضلا عن إفراج واشنطن والحكومة الأفغانية عن نحو 5 آلاف أسير، فيما تفرج طالبان عن نحو ألف أسير بحلول 10 آذار.
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