البيت الأبيض: ترامب وتميم اتفقا على أهمية خفض طالبان للعنف بأفغانستان

أعلن ​البيت الأبيض​ أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ و​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتفقا في اتصال هاتفي على أهمية أن تخفض ​حركة طالبان​ ​العنف​ في ​أفغانستان​.

إضغط للمزيد

وأشار بيان للبيت الأبيض، إلى أن ترامب والشيخ تميم اتفقا أيضا على أهمية مواصلة النقاش حول الإفراج عن ​السجناء​ في أفغانستان.

ووقعت ​الولايات المتحدة​ وحركة طالبان في العاصمة القطرية ​الدوحة​ يوم 29 شباط، على اتفاق مشروط لسحب ​القوات الأميركية​ وقوات ​حلف شمال الأطلسي​ من أفغانستان خلال 14 شهرا، وأن تعمل الولايات المتحدة فورا مع كل الجهات المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين، فضلا عن إفراج ​واشنطن​ و​الحكومة الأفغانية​ عن نحو 5 آلاف أسير، فيما تفرج طالبان عن نحو ألف أسير بحلول 10 آذار.