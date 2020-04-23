سلطات مصر تقدم لليبيا سلعا غذائية ومطهرات خلال شهر رمضان

أعلن رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري، أن مصر ستقدم سلعا غذائية و مطهرات ل​ليبيا​ خلال ​شهر رمضان​. وأشار رئيس الغرفة الإقتصادية الليبية المصرية، في تصريحات صحفية، إلى أن ​سفينة​ الحاويات "سيرانو"، التي دشنت قبل أسبوعين الخط البحري التجاري بين مصر وليبيا، ستعود الجمعة المقبل، حاملة على متنها سلعا غذائية ومواد تنظيف من الموانئ المصرية، قاصدة ميناء طبرق الليبي لتعزيز السوق المحلية والحفاظ على استقرار السوق خلال أيام شهر رمضان، وذلك تطبيقاً للتعاون التجاري البحري بين ليبيا و مصر.

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