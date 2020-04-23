الدفاع المدني يعقم شوارع رياق للحد من انتشار كورونا

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي عن أن عناصرها قاموا بتعقيم الشوارع ودور العبادة و المحال التجارية و الابنية السكنية في رياق البقاعية، حفاظاً على السلامة العامة حيث ان تعقيم الشوارع يساهم في الحد من انتشار وباء كورونا وتوفير الحماية الصحية.
تجدر الإشارة إلى تسجيل 22 حالة وفاة وأكثر من 670 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا كما شفي 130 شخصا حتى اليوم على الأراضي اللبنانية، حيث اتخذت الحكومة قرارا بالتعبئة العامة ومنع التجول إلا للضرورة القصوى.
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