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الدفاع المدني يعقم شوارع رياق للحد من انتشار كورونا

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أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي عن أن عناصرها قاموا بتعقيم الشوارع ودور العبادة و المحال التجارية و الابنية السكنية في رياق البقاعية، حفاظاً على السلامة العامة حيث ان تعقيم الشوارع يساهم في الحد من انتشار وباء وتوفير الحماية الصحية.

تجدر الإشارة إلى تسجيل 22 حالة وفاة وأكثر من 670 إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ كما شفي 130 شخصا حتى اليوم على الأراضي اللبنانية، حيث اتخذت الحكومة قرارا بالتعبئة العامة ومنع التجول إلا للضرورة القصوى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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